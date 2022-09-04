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الزراعة تناقش قضايا متعلقة بقطاعات زراعية هامة

04 أيلول / سبتمبر 2022 09:59

الزراعة تناقش قضايا متعلقة بقطاعات زراعية هامة
الزراعة تناقش قضايا متعلقة بقطاعات زراعية هامة

غزة-الرأي


ناقشت وزارة الزراعة الفلسطينية، عدداً من القضايا العامة المتعلقة بتطوير القطاع الزراعي، وذلك في الاجتماع الدوري لأعضاء المجلس الاستشاري للوزارة، برئاسة وكيل الزراعة د.أيمن اليازوري.


وتركز جدول الاجتماع في متاقشة مشروع "الانجست" وتحدياته المستقبلية، إضافة إلى استعراض واقع قطاع الزيتون للموسم الحالي، فضلاً عن مناقشة واقع قطاع الدواجن وأبرز التحديات القائمة.


وقدم الأعضاء المشاركون في الاجتماع، مداخلات مركزة متعلقة بالموضوعات المطروحة، حيث تم الخروج بتوصيات هامة بالخصوص.


ويأتي تشكيل المجلس الاستشاري المذكورة، لتقديم الاستشارات التي تعمل على تطوير عمل الوزارة في القطاع الزراعي والنهوض باختصاصاتها.


ويضم المجلس الاستشاري للزراعة أعضاء " أكاديمين وخبراء ومتخصصون في المجالات ذات العلاقة في الانتاج النباتي والحيواني و البيطرة والتربة والمياه".

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