"التنمية" تنظم غدًا مؤتمرًا علميًا حول العمل الخيري في فلسطين

غزة - الرأي

تنظم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، غدا الإثنين، مؤتمرا علميا بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للعمل الخيري في فلسطين .. بين الواقع والمأمول"، وذلك إحياءً لليوم الدولي للعمل الخيري الذي أقرته الجمعية العامة المتحدة ويصادف الخامس من شهر سبتمبر من كل عام.

وقال مدير عام وحدة الجمعيات وتنمية المجتمع المحلي بالوزارة، أسامة شرف خلال حديثه لوكالة "الرأي" إن المؤتمر ينسجم مع توجهات الحكومة بغزة بعد تشكيل لجنة حكومية ومجتمعية لبناء استراتيجية لإدارة العمل الخيري في فلسطين.

وأضاف شرف، أن المؤتمر عبارة عن جزء من الفعاليات والأنشطة التي أقرتها الوزارة لإحياء اليوم الدولي للعمل الخيري الذي لم يتم إحيائه من قبل في فلسطين.

وأوضح، أن المؤتمر يسعى لتفعيل بناء استراتيجية وطنية لإدارة العمل الخيري في قطاع غزة، ونشر الوعي بالعمل الخيري، وتوصيف الواقع العملي الخيري في ظل الحصار والإغلاق والانقسام وتراجع الدعم المالي، والوقوف على الواقع الحالي للقطاع الخيري في قطاع غزة، ودراسة الرؤية المستقبلية لتكريسه وتعزيزه خلال الفترة المقبلة.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أطلقت نداءها الخيري لكافة العاملين في المجال الخيري بهدف إطلاق مبادرات مجتمعية خيرية، وعممت على الشركاء بضرورة مشاركتها في تبني مبادرات خيرية في المجال التوعوي والاغاثي تزامنا مع اليوم الدولي للعمل الخيري.

وبحسب بيانات رسمية حول أبرز المؤشرات الاجتماعية في قطاع غزة لعام 2021، فإن نسبة الفقر بلغت 59%، فيما بلغت نسبة البطالة نحو 44%، بينما يعاني نحو 68% من سكان القطاع من انعدام الأمن الغذائي.