التنمية البشرية تفتتح سلسلة من الدورات في المراجعة السريرية

غزة-الراي

أكد مدير عام تنمية القوى البشرية د. عبد السلام صباح أن ما تشهده وزارة الصحة هو ثورة معلوماتية في اتجاه تحسين وتطوير وتجويد الخدمات الصحية من خلال تعزيز خدمات المراجعة السريرية في كافة المستشفيات وتحقيق الهدف الأسمى وهو الرقي بالخدمة الصحية المقدمة للمرضى .

جاء ذلك خلال افتتاحه البرنامج التدريبي في المراجعة السريرية بالتعاون مع الإدارة العامة للمستشفيات واللجنة المركزية للمراجعة السريرية بحضور نائب مدير عام المستشفيات د. أيمن الفرا، أ. رأفت محيسن مدير دائرة التدريب ومدربي الدورة والمشرفين الملتحقين بالبرنامج التدريبي.

بدوره، أوضح د. أيمن الفرا نائب مدير عام المستشفيات أن الهدف من هذا البرنامج هو تطوير المنظومة الصحية من خلال الكفاءات العلمية مشيراً إلى ان البحث العلمي هو سبب حقيقي للارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمرضى في المرافق الصحية. وخلال الدورة عرض د.خالد زمو مقدمة عن مفهوم المراجعة السريرية ومراحل الطب المثبت بالبراهين والأدلة.

كما تحدث د. محمد زمو عن كيفية اختيار موضوع المراجعة السريرية واستخدام المراجعة المناسبة لذلك. فيما تحدثت د.رولا أبو ضلفة عن الحوكمة السريرية ودور المراجعة السريرية الرئيسي في الحوكمة.

والجدير بالذكر أن برنامج التدريب يستهدف110 من المشرفين داخل المستشفيات بمختلف التخصصات الصحية مقسمين على ثلاث مجموعات وسيتم عقد أربع أيام تدريبية لكل مجموعة ويحاضر فيها نخبة من الأطباء في مجال البحث العلمي والاحصائي كل من د. خالد زمو، د.محمد زمو، د. أيمن أبو مصطفى، د. سميرة أبو الشيخ، م.محمود أبو عامر.