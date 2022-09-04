مجمع ناصر الطبي يستعد لإطلاق المؤتمر الدولي العاشر للباطنة

غزة-الرأي

يستعد مجمع ناصر الطبي لإطلاق المؤتمر العلمي الدولي العاشر لأمراض الباطنة في الثالث والعشرين من سبتمبر الحالي والذي سيعقد في فندق المشتل بغزة، بعنوان "كل ما تتصوره أو تعتقده أصبح بالإمكان تحقيقه"، وسيستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقال الدكتور عاطف الحوت مدير عام مجمع ناصر الطبي، أن تواصل عقد مؤتمر الباطنة للعام العاشر على التوالي يؤكد على تصميم مجمع ناصر على استمرار الفعاليات الطبية والمشهودة على مستوى الوطن وفي الخارج.

وأضاف :" أن المؤتمر يصل هذا العام لليوبيل البرونزي له حيث يوثق أواصر التعاون العلمي بين فلسطين وعدد من الدول العربية والأجنبية بهدف تعزيز تبادل الخبرات الأكاديمية والسريرية بين المشاركين، وتبادل المعرفة العلمية من خلال المشاركة العربية والدولية في أعمال المؤتمر".

من جانبه أكد رئيس المؤتمر الدكتور علاء المصري على أن المؤتمر الدولي العاشر للباطنة "يشكل إضافة نوعية مهمة على صعيد التعليم والممارسة الطبية، ويكتسب أهمية بالغة من مناقشته القضايا الطبية والمحاور الصحية الشمولية والأوراق الطبية العلمية التي تقدم من قبل أطباء مشهود لهم بالخبرة في مجال اختصاصاتهم.

واشار الى أن المؤتمر الدولي العاشر للباطنة يهدف إلى مناقشة آخر التطورات في مجال أمراض الباطنة، ودراسة أبحاث وحالات طبية من أطباء، وباحثين وأكاديميين محليين ودوليين".

وأبدى المنسق العام للمؤتمر، الدكتور عمرو الاسطل سعادته لاستمرار عقد المؤتمرات وأهمها المؤتمر الدولي العاشر للباطنة، لافتا الى أن شعار المؤتمر هذا العام يعني انه بالعزم والتصميم كل ما نتصوره أو نعتقده يصبح بالإمكان تحقيقه، وكنا وعدنا الجميع أن نلتقي مرة أخرى في رحاب المؤتمر الدولي العاشر في الأمراض الباطنية" وها نحن نفي بالوعد، مثنيا على جهود كل من شاركوا في المؤتمر والذي دعموا استمراره للعام العاشر.

من جهته، أشار رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي العاشر، الدكتور صابر الصرفندي، أن المؤتمر يأتي استجابة لتوصيات المؤتمر التاسع واستمراراً لعقد المؤتمرات الطبية، الأخذة في التطور والتنوع وتعميم المنفعة للجميع.

وأوضح الصرفندي انه ستعرض في أيام المؤتمر الثلاثة أكثر من أربعين ورقة علمية وستنظم محاضرات يشارك فيه أطباء فلسطينيين ومن عدد من الدول منها مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما ينظم على هامش المؤتمر معرض أدوية وبوسترات لعرض حالات وتجارب علمية، وعملية لأطباء من قطاع غزة.

هذا وسيخصص المؤتمر ورشتي عمل ستعقدان في مجمع ناصر الطبي، حيث أن الورشة الأولى والتي ستعقد يوم الأربعاء ٢١ سبتمبر تناقش استخدامات جهاز الالتراساوند في العناية المركزة وتحديد مدى استجابة المرضى للسوائل، وأما الورشة الثانية ستعقد يوم الخميس ٢٢ سبتمبر وتناقش مرض السكري وكيفية التشخيص والعلاج والتعامل مع مضاعفاته الخطيرة.

وأكد الدكتور مازن صافي، رئيس اللجنة الإعلامية لمؤتمر الباطنة الدولي العاشر، أن المؤتمر سوف يحظى بتغطية إعلامية واسعة، مسموعة ومقروءة ومرئية، وسيكون هناك لقاءات مباشرة تبث فعاليات المؤتمر عبر قنوات التواصل الاجتماعي.