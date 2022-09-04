"التعليم "تختتم أسبوع الترفيه والدعم النفسي لطلبة المدارس

غزة-الراي

اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي الأسبوع التمهيدي لطلبة الصف الأول الأساسي ويومين للدعم النفسي لباقي الصفوف في جميع المراحل، وهي نشاطات طبقتها الوزارة خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد بهدف تهيئة الطلبة للمدارس وتخليصهم من آثار العدوان الاسرائيلي .



بدوره، قال مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة د. خالد أبو فضة: "الأسبوع التمهيدي هدف إلى تعزيز دور المدرسة كبيئة محببة وآمنة لطلبة الصف الأول الأساسي عبر دمجهم في أنشطة وفعاليات المدرسة، وكذلك إلى مساعدة الطلبة على تكوين اتجاهات إيجابية نحو المدرسة وتسهيل انتقالهم من جو الأسرة إلى جو المدرسة ومساعدتهم على التكيف السليم مع عناصر البيئة التعليمية وتعزيز دور المعلمين لممارسة الأساليب التربوية في التعامل مع الطلبة بالإضافة إلى بث مشاعر الطمأنينة في نفوس أولياء الأمور".



وتناول الأسبوع التمهيدي عدة أنشطة وبرامج متنوعة مثل استقبال الطلبة وأولياء أمورهم وتوزيع بعض الحلوى الخفيفة عليهم واصطحاب الطلبة للتعرف على مرافق المدرسة وكذلك تنفيذ بعض الأنشطة الترفيهية الهادفة.



أما بخصوص برنامج الدعم النفسي أشار أبو فضة إلى أنه استهدف الطلبة من الصف الثاني الأساسي حتى الثاني عشر حيث هدف إلى زيادة فاعلية الطلبة في التكيف واستعادة التوازن النفسي وتهيئة الطلبة لدخول المدرسة بشكل طبيعي ومساعدة الطلبة على التفريغ الانفعالي وتقديم خدمة نفسية أكثر تخصصية لهم من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة مثل نشاط عرض الخبرات ونشاط سرد القصص وتنفيذ حصص توجيه جمعي وتنظيم نشاط الرسم الحر وتنفيذ نشاط السايكو دراما والتمثيل وغيرها من الفعاليات والبرامج المتنوعة.

