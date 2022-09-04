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وزارة العمل تُعلن انطلاق العام التدريبي الجديد 2022/2023

04 أيلول / سبتمبر 2022 10:37

غزة- الرأي

أعلنت الإدارة العامة للتدريب المهني في وزارة العمل، صباح اليوم، عن انطلاق العام التدريبي الجديد 2022/2023، في مراكز التدريب المهني الخمسة بمحافظات قطاع غزة.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني عبد الله كلاب على أن وزارة العمل تعمل بكافة طواقمها من أجل أن يكون هذا العام التدريبي مميزاً بكل مخرجاته.

وأشار كلاب إلى أن مراكز التدريب المهني الخمسة استقبلت اليوم 820 متدرباً ومتدربة، ضمن 17 تخصصاً مهنياً، موزعين على 33 شعبة مهنية في مراكز التدريب.

ونوه مدير عام التدريب المهني إلى حرص إدارته على تعزيز الكفايات والمهارات المهنية لخريجي مراكز التدريب المهني، وفقا لمتطلبات واحتياجات سوق العمل الفلسطيني والمحلي.

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