وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 3 إصـابات في 8 حوادث سـير خلال الـ24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 3 إصـابات في 8 حوادث سـير خلال الـ24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم "تختتم أسبوع الترفيه والدعم النفسي لطلبة المدارس وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يستعد لإطلاق المؤتمر الدولي العاشر للباطنة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية تفتتح سلسلة من الدورات في المراجعة السريرية وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" تنظم غدًا مؤتمرًا علميًا حول العمل الخيري في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2339) الاحد 4/9/2022 وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تناقش قضايا متعلقة بقطاعات زراعية هامة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة غزة تتفقد مزارعي جحر الديك والزيتون
أخبار » الأخبار الحكومية

بقيمة "70" ألف دولار أمريكي

الشرطة المجتمعية تُنهي "13" خلافاً مالياً في محافظات غزة

04 أيلول / سبتمبر 2022 10:37

111
111

غزة-الراي

أنهت الشرطة المجتمعية في محافظات قطاع غزة "13" خلافاً مالياً بقيمة "70" ألف دولار أمريكي وذلك على خلفية معاملات بيع وشراء تجارية بين عدد من المواطنين.

وذكرت الشرطة المجتمعية في محافظة خانيونس أنها أنهت "8" خلافات مالية بقيمة "31" ألف و400 دولار وذلك على خلفية معاملات بيع وشراء، بالإضافة إلى مبالغ ديون شرعية بين أطراف الخلاف.

وأشارت الشرطة المجتمعية إلى إنهاءها خلافين ماليين في محافظة رفح تقدر قيمتها بمبلغ "30" ألف و100 دولار على خلفية معاملة بيع سيارة، بالإضافة إلى دين شرعي بين اثنين من المواطنين.

وفي السياق ذاته، أنهت الشرطة المجتمعية في محافظة غزة "3" خلافات مالية بقيمة "8500" دولار وذلك على خلفية قضايا مالية محالة من النيابة العامة وكمبيالات مستحقة بين الأطراف في قضايا مختلفة.

ولفتت إلى أنه تم تحويل ملفات جميع القضايا للجهات المختصة بهدف إنهائها بشكل قانوني وكتابة التعهدات اللازمة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟