الشرطة المجتمعية تُنهي "13" خلافاً مالياً في محافظات غزة

غزة-الراي

أنهت الشرطة المجتمعية في محافظات قطاع غزة "13" خلافاً مالياً بقيمة "70" ألف دولار أمريكي وذلك على خلفية معاملات بيع وشراء تجارية بين عدد من المواطنين.

وذكرت الشرطة المجتمعية في محافظة خانيونس أنها أنهت "8" خلافات مالية بقيمة "31" ألف و400 دولار وذلك على خلفية معاملات بيع وشراء، بالإضافة إلى مبالغ ديون شرعية بين أطراف الخلاف.

وأشارت الشرطة المجتمعية إلى إنهاءها خلافين ماليين في محافظة رفح تقدر قيمتها بمبلغ "30" ألف و100 دولار على خلفية معاملة بيع سيارة، بالإضافة إلى دين شرعي بين اثنين من المواطنين.

وفي السياق ذاته، أنهت الشرطة المجتمعية في محافظة غزة "3" خلافات مالية بقيمة "8500" دولار وذلك على خلفية قضايا مالية محالة من النيابة العامة وكمبيالات مستحقة بين الأطراف في قضايا مختلفة.

ولفتت إلى أنه تم تحويل ملفات جميع القضايا للجهات المختصة بهدف إنهائها بشكل قانوني وكتابة التعهدات اللازمة.