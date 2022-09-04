"التعليم "تنفذ برنامج تدريبي بمجال التمكين الرقمي للأكاديميين

غزة-الراي

اختتمت الإدارة العامة للكليات والتعليم التقني بالتعاون مع المعهد الوطني للتدريب التابع لوزارة التعليم برنامج تدريب وتبادل خبرات في مجال التمكين الرقمي حيث استهدف أكاديميين من الكليات بغزة.



وشارك في الاختتام الذي تم في كلية العودة الجامعية بغزة د. علي أبو سعدة مدير المعهد الوطني، وأ. تيسير خضير مدير دائرة الكليات، وأ. محمد نعيم منسق مبادرة التمكين الرقمي بالتعليم العالي، وم. خلدون محمد رئيس قسم التطوير، وأ. محمود شعت رئيس قسم الشؤون الأكاديمية، وم.ر امز أبو الليل رئيس قسم التدريب بالمعهد وحضور عدد من ممثلي الكليات وأعضاء الهيئات التدريسية الأكاديمية بالكليات الثلاثة (كلية الرباط الجامعية - كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية - كلية العودة الجامعية).



ويهدف النشاط إلى تزويد الأكاديميين بتقنيات التعليم الرقمي وسبل توظيفها في العمل الأكاديمي، وكذلك الجوائز العلمية وكيفية التقدم لها.



وتأتي هذه الجهود إيماناً من الوزارة بأهمية التعاون بين مختلف الإدارات ومؤسساتنا الأكاديمية لإنجاز الأهداف المشتركة وتحقيق التكامل من أجل تجويد الأداء الأكاديمي مما يسهم في تجويد مخرجات مؤسسات التعليم العالي.

