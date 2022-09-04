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بلدية البريج تكرم صفوة الحفاظ الذين سردوا القرآن جملة واحدة في ست ساعات

04 أيلول / سبتمبر 2022 10:51

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غزة-الرأي
كرمت بلدية البريج مساء السبت ممثلةً برئيسهام. أيمن الدويك* صفوة حفظة كتاب الله في منطقة البريج من الذين سردوا القرآن كاملاً على جلسة واحدة، وذلكبحضور أعضاء المجلس البلدي و د. كمال أبو عون رئيس مجلس دائرة القرآن والسنة- فرع الوسطى، وشخصيات ٍ اعتباريةٍ ووجهاء ولجان الأحياء في البريج.


وثمّن م. الدويك جهود صفوة الحفظة في تسميع القرآن على جلسة واحدة،قائلاً: "إن هذا لشرف عظيم ومكانة جليلة للمرء في دنياه بانتسابه للقرآن" ، مقدماً شكره لدار القرآن والسنة التي لم تدخر جهداً في خدمة هذا الكتاب وأهله.


من جانبه ،أكد د. أبو عون على دعم ومساندة أهل القرآن الذين بذلوا أنفسهم وأوقاتهم في صحبة كتاب الله، فجاء تكريم الله تعالى لهم.


في نهاية الحفل تم تقديم درع المحبة والفخار لصفوة حفظة كتاب الله.
 

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