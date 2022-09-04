النيابة العامة ونقابة المحامين تعقدان ورشة عمل بالشمال

غزة-الرأي

عقدت النيابة العامة بالتعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين النظاميين ورشة عمل بمقر النقابة بمدينة غزة، بحضور رئيس ديوان النائب العام المستشار حسني الهباش، ومبرمج من دائرة الحاسوب بالنيابة م. محمود عواد، وعضو نقابة المحامين الفلسطينيين أ. على الدن، ومنسق العلاقات العامة في النقابة د. توفيق أبو غلوة، ولفيف من المحامين من المحافظة الشمالية، حول سلسلة خدمات النيابة العامة الإلكترونية للمحامين.



وأوضح المستشار الهباش أن سلسلة الخدمات المُقدمة تتمثل في أربع خدمات رئيسية شملت على : الخدمات الإلكترونية للمحامين (وكالة المحامي، الشكاوى الإلكترونية، المظالم الإلكترونية، الطلبات الإلكترونية، القضايا، الإجراءات المتاحة للاطلاع، طلبات التصوير، تقرير الشيكات، والدفع الإلكتروني)، وخدمة أرقام الطوارئ والاستقبال الخاصة بالمحامين، وتخصيص موظف استقبال مختص بتلقي طلبات المحامين، وتخصيص موعد يومِي من رؤساء النيابات لمقابلة المحامين؛ تحقيقاً لمزيد من قيم النزاهة والشفافية والجودة لمتلقي الخدمات العدلية، وتكريساً لأواصر الثقة بين النيابة العامة وشركائها، واستمراريةً لعطائها في التحول الإلكتروني، مضيفاً أن النيابة العامة على استعداد تام لتذليل أي عقبات قد تعتري استخدام الخدمات، وعلى جاهزية لتقديم الدعم الفني اللازم.



بدوره، أشاد الدن، بالخدمات المقدمة من قِبَل النيابة العامة، وبدورها الريادي في بسط سيادة القانون؛ لتحقيق العدالة الناجزة، وأثنى على تطوّر أداء الخدمات العدلية المقدمة للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمواطنين وجودتها، والاجتهاد في تعزيز سُبل راحتهم، وأكد أن الخدمات المتميزة، والارتقاء بالموارد البشرية، واستخدام الوسائل التقنية المتطورة؛ يُسهم بتحقيق العدالة الناجزة، وتقديم نموذج حضاري يُحتذي به.



واستعرض م. محمود عواد من دائرة الحاسوب بالنيابة العامة، شرحاً تفصيلياً لسلسلة الخدمات وآلية استخدامها، وأجاب عن كافة استفسارات المحامين.

