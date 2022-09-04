رئيس سلطة الأراضي يستقبل عدد من المواطنين ويتابع شكواهم

غزة-الرأي

استقبل رئيس سلطة الأراضي د. عماد الباز خلال اللقاء الاسبوعي في مكتبه عددا من المواطنين وذلك في اطار سياسة الباب المفتوح ولمتابعة شكاوى المواطنين حيث استمع الى الشكاوى الخاصة بهم و مناقشتها مع جهات الاختصاص وهذا وقد تقرر أن يكون موعد اللقاء يوم الخميس من كل اسبوع من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الرابعة عصرا بدلاً من يوم السبت

وأكد د. الباز على هذا اللقاءات تأتي في سياق متابعة قضايا المواطنين واللقاء المباشر معهم وتأكيدا على مبدأ الشفافية والمسؤولية الاجتماعية تجاه المواطنين من متلقي خدمات سلطة الأراضي