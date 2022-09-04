وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يوقع اتفاقية استضافة الملتقى الإعلامي الخامس في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية استخدام لغة الإشارة بالمؤتمرات الصحفية الحكومية في غزة وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة الأراضي يستقبل عدد من المواطنين ويتابع شكواهم وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تبحث التعاون المشترك مع بلديات محافظة الشمال وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة ونقابة المحامين تعقدان ورشة عمل بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية "السياحة والآثار" تعلن عن كشف أثري كبير شرق البريج وكالة الرأي الفلسطينية زراعة غزة تتفقد مزارعي جحر الديك والزيتون وكالة الرأي الفلسطينية بلدية البريج تكرم صفوة الحفاظ الذين سردوا القرآن جملة واحدة في ست ساعات وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم "تنفذ برنامج تدريبي بمجال التمكين الرقمي للأكاديميين وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية تُنهي "13" خلافاً مالياً في محافظات غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

لأول مرة على المستوى الحكومي الفلسطيني

استخدام لغة الإشارة بالمؤتمرات الصحفية الحكومية في غزة

04 أيلول / سبتمبر 2022 11:41

جانب من استخدام لغة الإشارة في المؤتمرات الحكومية
جانب من استخدام لغة الإشارة في المؤتمرات الحكومية

غزة - الرأي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن بدء استخدام لغة الإشارة في المؤتمرات الصحفية الحكومية تنفيذا لقرار متابعة العمل الحكومي.

وقال المكتب، إنه تم بدء استخدام لغة الإشارة خلال مؤتمرين صحفيين عقدا بمقره لوزارة السياحة والآثار والهيئة العامة للشباب والثقافة وذلك للمرة الأولى على المستوى الحكومي الفلسطيني.

وكانت لجنة متابعة العمل الحكومي اعتمدت في جلستها بتاريخ 24/8/2022 لغة الإشارة في المؤتمرات الصحفية الحكومية، لتسهيل حصول أصحاب الاعاقات السمعية للمعلومات.

ويطلق مصطلح (لغة الإشارة) كوسيلة للتواصل غير الصوتية لذوي الاحتياجات الخاصة سمعيا (الصُّم)، وصوتيا (البُكم).

305156675_178993604659942_8141110385444603332_n 3 449f61d3-eb6a-4979-8ea1-127f8942c801 2 1
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟