استخدام لغة الإشارة بالمؤتمرات الصحفية الحكومية في غزة

غزة - الرأي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن بدء استخدام لغة الإشارة في المؤتمرات الصحفية الحكومية تنفيذا لقرار متابعة العمل الحكومي.

وقال المكتب، إنه تم بدء استخدام لغة الإشارة خلال مؤتمرين صحفيين عقدا بمقره لوزارة السياحة والآثار والهيئة العامة للشباب والثقافة وذلك للمرة الأولى على المستوى الحكومي الفلسطيني.

وكانت لجنة متابعة العمل الحكومي اعتمدت في جلستها بتاريخ 24/8/2022 لغة الإشارة في المؤتمرات الصحفية الحكومية، لتسهيل حصول أصحاب الاعاقات السمعية للمعلومات.

ويطلق مصطلح (لغة الإشارة) كوسيلة للتواصل غير الصوتية لذوي الاحتياجات الخاصة سمعيا (الصُّم)، وصوتيا (البُكم).