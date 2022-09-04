"هنية" يوقع اتفاقية استضافة الملتقى الإعلامي الخامس في فلسطين

عمان- الرأي

وقع عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اتفاقية استضافة الملتقى الإعلامي الخامس للنادي الدولي للإعلام الرياضي، على هامش فعاليات اليوم الختامي للملتقى الإعلامي الرابع الذي استضافته سلطنة عمان.



وعبر عبد السلام هنية عن سعادته بموافقة النادي الدولي للإعلام الرياضي الدولي لزيارة فلسطين وعقد الملتقى الخامس، وأكد اعتزاز الأسرة الرياضية والإعلاميين الرياضيين في فلسطين باحتضان أعضاء النادي الدولي ولقاء نخبة الإعلاميين من العالم العربي وكافة أنحاء العالم.

وشكر هنية سلطنة عمان ورئيس نادي ظفار على استضافة وإنجاح الملتقى الرابع، وأشاد بجهود أمين عام النادي الدولي حسين عليان وما قدمه من جهد كبير لإبراز فلسطين، وكذلك كل من عدنان بن مراد رئيس النادي، ونائبيه عن أفريقيا أحمد شوبير وعن ٱسيا عبد الله إبراهيم، ومحمد قاسم أحد مؤسسي النادي.

وأوضح هنية أن استضافة الملتقى الإعلامي الخامس سيكون من أبرز أحداث عام ٢٠٢٣ وفرصة لتقديم صورة جميلة عن فلسطين وإعلامها الرياضي المتميز. واللقاء مع نخبة الإعلاميين الرياضيين العرب والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم.