"الجرو "يؤكد على عمق العلاقة ومجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة

غزة-الرأي

هنأ رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو السيد م.طارق الهباش بمناسبة توليه منصب المدير التنفيذي لمجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة داعياً الله أن يوفقه في عمله لما فيه خدمة للمصلحة العامة.



وأكد رئيس البلدية على عمق العلاقة بين البلدية والمجلس لتقديم الخدمة للمواطنين واستمرار التعاون المشترك معرباً عن ثقته بالإدارة الجديدة وقدرتها على ترك بصمات تطويرية وتحسين للخدمات.



وتم خلال اللقاء بحث آلية نقل الحاويات بالمدينة وتفريغها وطرق تطويرها بما يحقق تجويد الخدمة بشكل أفضل وأسرع، بالإضافة إلى مناقش توزيع أماكنها بما يتلائم مع احتياجات المدينة والحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين والارتقاء بمستوى النظافة.



وفي نهاية الزيارة قدم رئيس البلدية درع للتهنئة بمنصبه الجديد متمنياً له التوفيق والسداد.

