زراعة الوسطى تقدم خدمات إرشادية لمزارعي الخضار بالوسطى

غزة-الراي

نفذ قسم الإرشاد النباتي بدائرة الإرشاد وخدمات المزارعين في المحافظة الوسطى عدة جولات ميدانية إرشادية على مزارعي الخضار المكشوفة في منطقتي دير البلح والمصدر.



يأتى ذلك بهدف تقديم أهم التوصيات والخدمات الإرشادية حول عمليات الخدمة الزراعية الخاصة بمحاصيل الخضار المكشوفة والتي تمثلت في برامج المكافحة المتكاملة للآفات وبرامج الري والتسميد وكيفية الوقاية من آفات وأمراض التربة والتأكيد على ضرورة ضبط عملية الري مع مراعاة عمر وحجم النبات ونوع التربة.



وأكد طاقم المهندسين على ضرورة التقيد بفترة الأمان الخاصة بالمبيدات الكيميائية المستخدمة في مكافحة الآفات الزراعية للحصول على غذاء صحي وآمن.

