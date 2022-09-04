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"صندوق الشباب" واللجنة القطرية توقّعان اتفاقية لدعم زواج 250 شابًا

04 أيلول / سبتمبر 2022 11:55

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

غزة- الرأي

أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية تفاهم مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة لدعم زواج 250 شابا من قطاع غزة بنظام القرض الحسن بقيمة 500 ألف دولار، ضمن منحة مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الصندوق أحمد محيسن خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر المكتب الإعلامي الحكومي، عن شكره لدولة قطر ممثلةً بأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والحكومة القطرية والشعب القطري على وقوفهم المستمر والدائم مع أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد محيسن، أن صندوق دعم الشباب الذي تأسس عام 2011 ومقره الرئيسي بمدينة القدس المحتلة، ويتخذ من قطاع غزة مقرًا مؤقتًا- استطاع أن يؤدي دورًا مهمًا لخدمة شريحة الشباب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال منحهم الفرصة للاستفادة من البرامج والمشاريع النوعية المميزة التي ينفذها والتي تساهم في تحسين واقع الشباب الفلسطيني.

وأشار إلى أن عدد الشباب الذين استفادوا من برامج ومشاريع الصندوق منذ تأسيسه بلغ نحو (4100) شاب بقيمة مالية تبلغ نحو (10) ملايين دولار، حيث تمكن بعضهم من بدء مشروعه الخاص ودخول سوق العمل الفلسطيني والاعتماد على أنفسهم اقتصاديًا ومعيشيًا، وتمكن البعض الآخر من إتمام مراسم الزواج وتكوين أسر فلسطينية.

وشدد محيسن، على أن إدارة الصندوق تسعى جاهدة لتوفير موازنات ودعم مالي لتفعيل باقي برامج الصندوق وهي برنامج الإسكان، برنامج التعليم، برنامج البحث العلمي والابتكار، وذلك من أجل الوقوف إلى جانب الشباب الفلسطيني وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الصعبة التي يمروا بها بسبب سياسات الاحتلال الاجرامية.

وذكر أن مشاريع الصندوق تساهم بالتحفيف من حدة الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن (15) عامًا والوضع الاقتصادي الصعب، إضافة لما يخلفه العدوان الإسرائيلي المتكرر على شرائح المجتمع كافة وخاصة شريحة الشباب الفلسطيني.

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