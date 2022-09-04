"صندوق الشباب" يعلن تفاصيل اتفاقية تزويج 250 شابًا بغزة

غزة- الرأي

أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية تفاهم مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة لتقديم مبلغ 500 ألف دولار للمساهمة في تزويج 250 شابًا من قطاع غزة من المقبلين على الزواج ضمن منحة مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية.

وقال رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الشباب الفلسطيني الأستاذ أحمد محيسن خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر المكتب الإعلامي الحكومي: "لا يخفى على أحد تأثير الحصار الصهيوني الإجرامي المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 15 عامًا، والعدوان الإجرامي المتكرر وتأثير ذلك كله على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمعاناة المستمرة لشرائح المجتمع كافة وخاصة شريحة الشباب".

وأضاف: "في إطار سعينا المستمر والدؤوب لتعزيز صمود الشباب الفلسطيني ومواجهة سياسات الاحتلال الاجرامية والعمل على معالجة المشكلات التي يمروا بها، جرى توقيع الاتفاقية مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة لتقديم منحة بقيمة 500 ألف دولار لصالح برنامج الزواج في الصندوق يتم من خلالها تزويج 250 شابًا غزّي"، لافتًا إلى أنه سيحصل كل مستفيد على 2000 دولار يتم سدادها على دفعات شهرية مُيسرة بنظام القرض الحسن.

وشدّد محيسن على أنه بموجب اتفاقية التفاهم سيتم استخدام الأموال المسددة لتمويل تنفيذ برامج زواج أخرى يستفيد منها شباب جدد من المقبلين على الزواج، لتحقيق الفائدة لعدد أكبر من الشباب في قطاع غزة.

وبيّن أنه سيتم خلال الفترة القادمة تحديد الفئة المستهدفة ومعايير التسجيل وتاريخ بدء التسجيل، لافتًا إلى أن طريقة اختيار المستفيدين ستتم من خلال قرعة مباشرة تأكيدًا على مبدأ النزاهة والشفافية.

وأشار محيسن إلى أن عدد الشباب الذين استفادوا من برامج ومشاريع الصندوق منذ تأسيسه عام 2011 بلغ نحو 4200 شاب بقيمة مالية تبلغ نحو 10 مليون دولار، تمكن بعضهم من بدء مشروعه الخاص ودخول سوق العمل الفلسطيني والاعتماد على أنفسهم اقتصاديًا ومعيشيًا، وتمكن البعض الآخر من إتمام مراسم الزواج وتكوين أسر فلسطينية.

وأكد على سعي إدارة الصندوق لتوفير موازنات ودعم مالي لتفعيل باقي برامج الصندوق وهي برنامج الإسكان، برنامج التعليم، برنامج البحث العلمي والابتكار، بهدف الارتقاء بنوعية وكمية الخدمات المقدمة للشباب الفلسطيني.

وقدم محيسن الشكر والتقدير للشعب القطري الشقيق والأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والحكومة القطرية واللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، على وقوفهم المستمر ودعمهم الدائم للشعب الفلسطيني.