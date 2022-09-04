ديوان المظالم و سلطة الأراضي يناقشان عدد من المظالم

غزة-الرأي

استقبل رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز في مكتبه الدكتور حسن الصيفي رئيس ديوان المظالم وقد ناقش الطرفان عدد من المظالم الخاصة بالمواطنين ومن جهته أكد د. الصيفي على عمق العلاقة بين سلطة الاراضي وديوان المظالم موضحاً ان العلاقة تكاملية في سبيل المحافظة على الحق العام وانصاف المواطنين ومعالجة قضاياهم مع جهات الاختصاص .



وقد استمع رئيس سلطة الأراضي الى شكاوى المواطنين الذي جاء بها رئيس ديوان المظالم بحضور اصحاب الشكوى انفسهم حيث اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مختصة من عدة جهات وبمشاركة ديوان المظالم لحل المشكلة والخروج بالتوصيات التي من شأنها حل المشكلة القائمة منذ عام 2010.



ويشار الى أن سلطة الأراضي تعمل جاهدة على حل اشكاليات المواطنين والتسهيل عليهم في انجاز معاملاتهم وفقا للقانون ووفقاً للأنظمة المعمول بها كما يعمل سلطة الاراضي على الاطلاع عن كثب وبشكل دوري على شكاوى المواطنين وحلها مع جهات الاختصاص والاستماع سواء من خلال اللقاء المباشر في اليوم المخصص للمواطنين أو من خلال المراسلات الرسمية من الجهات الحكومية وغير الحكومية.

