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تعليم شرق خانيونس يؤكد على دور "منسق النوعية "في تجويد الخطط المدرسية

04 أيلول / سبتمبر 2022 12:55

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غزة-الراي
عقدت مديرية التعليم ورشة عمل حول مهمات منسق النوعية. وشارك في اللقاء أ. فاطمة الخالدي مدير الدائرة الفنية، أ. جهاد الأغا رئيس قسم الإشراف التربوي، ومدربي الورشة أ. محمد عمر الفرا، د. وسام شيخ العيد مشرفي المرحلة الأساسية بالمديرية.


بدوره،  أكدت الخالدي على الأهمية الكبرى لدور المشرفين التربويين من منسقي النوعية؛ حيث إن منسق النوعية مسؤول عن ضبط نوعية الأداء ومتابعة جوانب التعليم والتعلم في الخطة المدرسية، وتقديم الدعم الفني والمشورة لمدير المدرسة والمعلمين.


ووجهت الخالدي الشكر للإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي بالوزارة على إعدادها البرنامج الخاص بمنسق النوعية.


من جهته ،بيّن الأغا أهم مهام منسق النوعية وهو: تنسيق فعاليات وأنشطة مشتركة بين مدارس (العنقود) بالتعاون مع المشرفين ومديري المدارس" وتنفيذ دروس توضيحية، وأيام دراسية، وورش عمل، وزيارات تبادلية، واختبارات موحدة"


بدوره، أكد الفرا على ضرورة التعاون المشترك بين المشرف ومدير المدرسة في إعداد الخطة المدرسية والارتقاء بالمعلمين ضمن جانب التعليم والتعلم.
 

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