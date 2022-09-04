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شرطة البلديات وبلدية غزة توفران "75" بسطة داخل سوق الشيخ رضوان

04 أيلول / سبتمبر 2022 01:45

غزة- الرأي

وفرت دائرة شرطة بلدية غزة بالتعاون مع البلدية "75" بسطة خُصصت للباعة المتجولين وذلك في إطار سعي البلدية والشرطة للحد من ظاهرة الباعة الجائلين والبسطات العشوائية، وتوفير أماكن عمل مناسبة لهم داخل الأسواق.

جاء ذلك خلال لقاءً مفتوح جمع شرطة البلدية مع الباعة المتجولين وأصحاب عدد من المحلات التجارية في منطقة وسوق الشيخ رضوان، وذلك بالشراكة مع بلدية غزة وملتزم سوق الشيخ رضوان.

بدوره أكَّد العقيد محمد نصر مدير شرطة البلديات في محافظة غزة أنّ الشرطة تولي اهتماماً كبيراً بالتجار والباعة الذين يعتبرون جزءاً أصيلاً في عجلة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية التعاون المشترك لخدمتهم وخدمة جموع أبناء شعبنا في مختلف الأحياء والأماكن التجارية.

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