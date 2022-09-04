"المباحث" تُنجز شكاوى سرقة حسابات بنكية

غزة-الرأي

أنجزت دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة، ست شكاوى سرقة تقدم بها مواطنون من الضفة الغربية، مفادها قيام شخص مجهول بسرقة حساباتهم البنكية، وسحب مبالغ مالية بقيمة ""34" ألف شيكل.

وأوضحت المباحث العامة أنه وفور تلقيها الشكاوى باشرت "دائرة الجرائم الإلكترونية" بإجراءات البحث والتحري، مبيّنة أنه وبالمتابعة الفنية، تم الاشتباه بالمدعو (ز.د).

وبينت المباحث أنه وخلال التحقيق الأولي مع المذكور، أقر بما نسب إليه، حيث قام بسحب مبالغ مالية من حسابات المشتكين.

ولفتت المباحث العامة إلى أنه تمت إحالة ملف القضية والمتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب للأصول