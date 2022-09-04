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"الأحوال المدنية" تُنجز الـ 30 ألف معاملة خلال أغسطس

04 أيلول / سبتمبر 2022 01:50

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غزة-الرأي

أنجزت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية -الشق المدني 29 ألف و960 معاملة للمواطنين خلال أغسطس الفائت، وذلك عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في محافظات قطاع غزة.  

وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية أنها أصدرت 19 ألف و359 بطاقات هوية توزعت بين "بطاقات هوية شخصية أولى - ملاحق بطاقة هوية - تغيير حالة اجتماعية - تغير عنوان -بدل فاقد – بالية – بطاقة تعريف – ملاحق بطاقة التعريف". 

وبيّن التقرير أن عدد معاملات المواليد والوفيات بلغت 10 ألاف و34 معاملة شملت "تسجيل مولود بالداخل -تسجيل مولود بالخارج، شهادة ميلاد ثانية، تسجيل حالة وفاة، شهادة وفاه ثانية، استبدال شهادة ميلاد، شهادة ميلاد-وفاة مغتربين، سجل سكاني ". 

فيما سلمت الأحوال المدنية 567 معاملة تنوعت ما بين "تصحيح أحوال مدنية- إفادات - إعادة قيد"، خلال هذه المُدة، سلمتها دوائر الأحوال المدنية في المبنى المركزي وفي مديريات الداخلية الخمس

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