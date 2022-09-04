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"شؤون الأجانب والمغتربين" تُصدر 400 وثيقة خلال أغسطس

04 أيلول / سبتمبر 2022 01:51

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غزة-الراي

أصدرت الإدارة العامة لشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية-الشق المدني 436 وثيقة للزوار الأجانب والمغتربين خلال شهر أغسطس الماضي. 

وأوضحت الإدارة في تقريرها الشهري أن دائرة الإقامات والتأشيرات أنجزت 344 معاملة توزعت على النحو الآتي: "200 طلب موافقة دخول زائر أجنبي وزائر  فلسطيني، 84 طلب موافقة إذن دخول متعدد السفر.

كما ونفذت الدائرة 60 معاملة أخرى شملت "طلب تجديد إقامة، طلب تسجيل دخول متأخر، إقامة متأخر، طلب تصريح إقامة مؤقتة". 

من جانبها، أصدرت دائرة شؤون المغتربين 92 معاملة شملت "8 إفادات حركة معبر، و44 إفادة استعلام مغادرة مواطن بالخارج ومواطن له حق المغادرة والعودة".

كما وقدّمت الدائرة 40 إفادة تنوعت ما بين "إقامة وعدم إقامة، عدم ممانعة لدخول فلسطيني، إثبات حالة وجود، إثبات وصول، إثبات مغادرة

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