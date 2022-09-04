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تعليم الوسطى تفتتح ورشة عمل بعنوان "منسق النوعية"

04 أيلول / سبتمبر 2022 01:55

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غزة-الراي
أشاد مدير التربية والتعليم بالوسطى أ. هشام الحاج بجهود المشرفين التربويين ودورهم في تطوير العمل والارتقاء بالعملية التعليمية، الامر الذي انعكس بصورة ايجابية على نتائج الثانوية العامة المشرفة خلال العام الماضي، وتحدث الحاج عن أهمية المتابعة الميدانية للخطط والبرامج التطويرية حتى تحقق أهدافها المرجوة.


جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان "منسق النوعية" نظمها قسم الإشراف التربوي للمشرفين التربويين بحضور رئيس قسم الإشراف التربوي أ. كمال أبو شملة ومدربي الورشة أ. فوزي جاد الله وأ. صلاح الفليت والمشرفين.


وأضاف الحاج بأن مديرية الوسطى تهدف من خلال هذه الورشة وغيرها من الدورات وورش العمل إلى تطوير الأداء وتبادل الخبرات.


يذكر أن مهام منسق النوعية تشمل جوانب التعليم والتعلم في مدارس المنطقة الفرعية والعمل على تحسينها، وإعداد خطة إجرائية تتضمن مجموعة من الأنشطة المشتركة بين مدارس المنطقة الواحدة، وتعزيز التنافس المهني بين المناطق الفرعية، وتبادل الخبرات بين المعلمين ومدراء المدارس أصحاب الخبرة لنقل خبرتهم للأخرين.
 

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