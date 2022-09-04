"تعليم الشمال "تناقش سبل النهوض بالواقع الإشرافي

غزة-الراي

ناقشت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، مع المشرفين التربويين بالمديرية، سبل النهوض بالواقع الإشرافي في مدارس المديرية خلال العام الدراسي الجديد.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته المديرية في قسم الإشراف بحضور مدير التربية والتعليم أ. أشرف حرز الله، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإشراف والتأهيل التربوي أ. محمد أبو ندى.



ورحب أ. حرز الله بالحضور كافة، مثمناً جهودهم الكبيرة خلال العام الدراسي المنصرم التي تجلت في تحقيق نتائج متميزة في مختلف المراحل الدراسية في مقدمتها نتائج الثانوية العامة.



واستعرض أ. حرز الله أمام الحضور رؤية المديرية الإشرافية للعام الدراسي الحالي، والتي ستشكل نهضة حقيقية في العمل الإشرافي من خلال تفعيل كل مكونات العملية التعليمية من معلمين وطلبة عبر سلسلة ممنهجة من المسابقات المنهجية لمختلف المراحل الدراسية.



وأكد أ. حرز الله على أهمية تلك المسابقات في تحفيز الطلبة على الجد والاجتهاد، حيث أثبتت الدراسات الدور الإيجابي لها في العملية التعليمية والتربوية بشكل عام وفي سلوكيات الطلبة بشكل خاص.



من ناحيته تطرق أ. صالحة إلى بعض التوجيهات الخاصة بعمل المشرفين التربويين في الميدان، وأهمية عقد الاجتماعات البؤرية لتقييم المعلمين.



ولفت أ. صالحة إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مشاريع إشرافية عدّة تتضمن العديد من الدورات التدريبية والمبادرات التربوية الطموحة التي تساهم تطوير الواقع التعليمي.



بدوره، تحدث أ. شهاب عن أهمية البحوث الإجرائية في سياق العملية التعليمية، كونها تتيح للمعلم الفرصة لتقييم الأداء المهني بهدف تحسينه وتطويره، وإيجاد حلول للمشكلات التي يواجها الباحث بنفسه مما يشعره بتحسن أدائه وزيادة قدرته على العمل والإنتاج.



وتخلل الاجتماع العديد من المداخلات التي ساهمت في إثرائه والخروج برؤية جمعية نهضوية للعمل الإشرافي.

