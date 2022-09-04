تربية الوسطى تعقد ورشة عمل حول الإعاقة والمساواة

الوسطى- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى ورشة عمل بعنوان " الإعاقة والمساواة وآداب التواصل مع المعاقين، بالتعاون مع جمعية التدريب والتأهيل الاجتماعي بالنصيرات ضمن مشروع مجتمع شامل ومتاح للجميع-المرحلة الخامسة، بالشراكة مع جمعية العون الطبي الفلسطيني MAP.

وحضر الورشة مدير التربية والتعليم أ. هشام الحاج، ومستشار المشروع أ. طلال عودة ومنسقة المشروع أ. أرهاف أبو الروس، ومن قسم الإرشاد بالمديرية أ. عبير مهدي مشرفة الإرشاد وأ. نجوى أبو عوض مشرفة التربية الخاصة، وأ. ميسر أبو جري من اللجنة التوجيهية للمشروع و المدربين أ. بدر مصلح و أ. إيمان الثلجي، ومشاركة مجموعة من المرشدين ومعلمي التربية الخاصة بمدارس مديرية الوسطى.

ويهدف المشروع الى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وتوفير البيئة المناسبة لذلك، إضافة لتدريب حول النهج الحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة.