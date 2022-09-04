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آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

04 أيلول / سبتمبر 2022 05:18

بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة
بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الاثنين، سيكون للحافلة السابعة، والثامنة حتى الرقم (130) من الكشف رقم (2022/31) .

وأوضحت أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/34) ، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مبينة أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، إضافة إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشددت على أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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