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"مباحث التموين" تضبط 68 طنًا من مواد الغذائية مخالفة

04 أيلول / سبتمبر 2022 05:37

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

ضبطت دائرة "مباحث التموين" في المباحث العامة "68" طناً من المواد الغذائية الفاسدة بسبب انتهاء مدة صلاحيتها، ورسوب كميات منها في الفحص المخبري، وذلك خلال جولاتها التفتيشية المشتركة مع مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني في محافظات قطاع غزة.

وأوضحت مباحث التموين أنها ضبطت برفقة مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني، "65" طناً من حبوب القهوة لدى مخازن أحد التجار بمحافظة غزة وذلك لرسوبها في الفحص المخبري.

في السياق ذاته، ضبطت مباحث التموين "2.5" طنًا من الطحين الفاسد لدى ثلاثة مخابز بمحافظة غزة, بعد ظهور التسوس الواضح على الكميات المضبوطة.

كما، ضبطت مباحث التموين بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة نصف طن من اللحوم المجمدة لدى أحد التجار, بسبب مخالفة طريقة النقل السليمة وعدم استعمال سيارة التبريد.

ولفتت المباحث العامة إلى أنها أحالت ملفات التجار المخالفين إلى الدائرة القانونية في وزارة الاقتصاد الوطني؛ لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

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