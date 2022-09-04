سلطة المياه وجودة البيئة تعقد اتفاقية تعاون مع جامعة الإسراء

غزة – الرأي:

عقدت سلطة المياه وجودة البيئة في قطاع غزة اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الإسراء، تشمل هذه الاتفاقية التعاون المشترك في عدة مجالات.

وبينت سلطة المياه أن الاتفاقية التي عقدت اليوم الأحد، في مقر جامعة الإسراء، تأتي في إطار توسيع دائرة التعاون المشترك والشراكة المجتمعية.

ولفتت إلى أن مراسم التوقيع جرت بحضور رئيس سلطة المياه وجودة البيئة الدكتور يوسف ابراهيم والاستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا.

وأوضحت أن الاتفاقية تشمل تبادل الدراسات والابحاث والمعلومات واستخدام المختبرات وتدريب الطلاب والخريجين وعمل المشاريع المشتركة، والوصول الي مفهوم جامعة صديقة للبيئة.