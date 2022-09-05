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تنظيم اتحاد كرة القدم

المجلس الأعلى للرياضة يتوج "الصداقة" بلقب بطولة النخبة الثانية

05 أيلول / سبتمبر 2022 08:24

المجلس الأعلى للرياضة يتوج "الصداقة" بلقب بطولة النخبة الثانية
المجلس الأعلى للرياضة يتوج

غزة- الرأي
توج الصداقة بلقب بطولة "الشهداء" النخبة الثانية لأندية الدرجة الممتازة، التي يرعاها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وينظمها اتحاد كرة القدم في المحافظات الجنوبية، وذلك بعد أن تغلب على شباب خان يونس بهدفين لواحد، في اللقاء الذي جمعهما على استاد فلسطين، مساء اليوم الأحد.


وقام سعيد أبو سلطان ممثلاً عن المجلس الأعلى، وإبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم،  بتتويج الصداقة بكأس البطولة ومكافأة التتويج بقيمة ٢٠٠٠ دولار بحضور رئيسي الناديين، وأسر الشهداء القادة تيسير الجعبري وخالد منصور.


بدأت مجريات اللقاء بتحكم الصداقة بالكرة، ولكن دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى شباب خان يونس.


وكاد محمد بشير أن يفتتح التسجيل لشباب خان يونس برأسية غاية في الخطورة، بعد عرضية إسماعيل جبر، ولكن حارس مرمى الصداقة فادي جابر تألق بالتصدي للكرة، وأبعدها مدافعه ميسرة البواب قبل أن تتجاوز خط المرمى.


وأطلق محمد بشير تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن الحارس جابر حول الكرة إلى ركلة ركنية بصعوبة بالغة.
وحاول الصداقة تشكيل تهديد حقيقي على مرمى الصداقة،  فسدد محمد الحداد كرة صاروخية، ولكنها مرت أعلى المقص الأيمن لمرمى شباب خان يونس، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبياً.


وحاول الصداقة تفعيل جبهاته الهجومية مع بداية النصف الثاني، وكاد الحداد أن يفتتح التسجيل بعد عرضية متقنة من يوسف سالم، ولكن رأسيته علت المرمى بقليل.
وأهدر يوسف سالم رأسية محققة بعد عرضية خليل مطر، ولكنه أضاعها بغرابة أمام المرمى.


وتمكن الصداقة من افتتاح التسجيل عبر النشط خليل مطر، الذي أطلق تصويبة قوية من خارج الصندوق (٧٢).


ورد "النشامى" سريعاً على الهدف، ونجح البديل سليمان أبو عبيدة بتعديل الكفة، بعد مواجهة كاملة بالمرمى (٧٥).


واقتنص الصداقة هدفاً قاتلاً في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، عبر رأسية البديل عمر حمد، الذي استثمر ركنية أبو ناجي، لينتهي اللقاء بفوز الصداقة  بهدفين لواحد.


قاد اللقاء محمد أبو شهلا حكماً للساحة، وساعده مروان خطاب أولاً، وعبد الرحمن زقوت ثانياً، وهلال شبات رابعاً، محمود مسعود مراقباً للمباراة.

المجلس الأعلى والرياضة يتوج المجلس الأعلى للرياضة يتوج
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