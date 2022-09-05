وزارة الأسرى: حرية الأسرى والبحث عنها بكافة الطرق حق مشروع لهم

غزة- الرأي

حيّت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، في الذكرى السنوية الأولى لعملية نفق الحرية، أبطال عملية نفق الحرية الستة.



وأكدت وزارة الأسرى في تصريح لها اليوم الاثنين، أن حرية الأسرى الأبطال والبحث عنها بكل الطرق والوسائل هو حق مشروع لهم، ولن تستطيع قوة مهما علت وطغت أن تقف في وجه هذا الحق.

وأضافت لقد شهدت السجون منذ عملية نفق الحرية قبل عام من الآن هجمة مسعورة وغير مسبوقة، استهدفت مكونات الحركة الأسيرة في محاولة للتغطية على الفشل والهزيمة التي تعرضت لها أجهزة الأمن الصهيونية".

وأوضحت الوزارة أن الحركة الأسيرة كانت بوحدتها وقوة بأسها سداً منيعاً أمام هذه المحاولات، وشكلت صمام أمان لمنجزات ومكتسبات الأسرى وحقوقهم، وهو ما تمثل في الإنتصار الذي حققته مؤخراً.

وقالت:" بالرغم مما يتعرض له أبطال عملية نفق الحرية من عزل وتنكيل واعتداء وحشي وعزل في ظروف مأوساوية، إلا أن ثقتنا بالله أولاً ثم بمقاومتنا الباسلة التي قطعت على نفسها عهداً لتحرير الأسرى وكسر قيدهم وفي مقدمتهم أبطال عملية نفق الحرية".

يذكر أنه في السادس من سبتمبر/أيلول الماضي، استطاع 6 أسرى فلسطينيين انتزاع حريتهم عبر نفق حفروه لشهور سرا أسفل زنزانتهم إلى خارج سجن جلبوع شديد التحصين.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقالهم على فترات مختلفة بعد عمليات بحث مكثفة شارك فيها آلاف الجنود، حيث ألقت القبض على الأسيرين محمد ومحمود العارضة في العاشر من سبتمبر/أيلول. وفي اليوم التالي ألقت القبض على زكريا الزبيدي ويعقوب قادري، وأعادت اعتقال أيهم كممجي ومناضل نفيعات في 19 من الشهر ذاته بالحي الشرقي لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وتسببت عملية الفرار من جلبوع في حرج بالغ وفضيحة لمنظومة الأمن الإسرائيلية، لكنها أعادت في الوقت ذاته قضية الأسرى إلى الواجهة لتصبح على رأس قائمة الأولويات خلال المفاوضات مع الاحتلال.