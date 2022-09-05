تعليم شرق غزة يفتتح فعاليات الأسبوع الأول من برنامج "غرس وتعزيز القيم"

غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم -شرق غزة- فعاليات الأسبوع الأول من برنامج غرس وتعزيز القيم للعام الدراسي الجديد 2022/2023، والذي يأتي بعنوان "الهندام والمظهر الحسن والالتزام باللباس الشرعي" حيث شهدت مدرسة العباس الأساسية "أ" للبنات افتتاح الفعاليات.



وشارك في الافتتاح مازن نور الدين مدير التربية والتعليم، ود. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية، و سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف التربوي، و أيمن نصر الله رئيس قسم الإرشاد التربوي، و محمد الشنطي مسير قسم العلاقات العامة، و صابرين أبو هنا مسير قسم الأنشطة الطلابية، وبحضور نهى أبو العلا مديرة المدرسة ومعلمات وطالبات المدرسة.



وهنأ نور الدين المعلمات والطالبات ببدء العام الدراسي الجديد، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح، مشدداً على أهمية هذا البرنامج في غرس وتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية في نفوس الطلبة.



وتحدث مدير التربية حول الهندام والمنظر الحسن والالتزام باللباس الشرعي، مبيناً أنها من تعاليم ديننا الحنيف الذي حثنا عليها، حيث تشمل فعاليات الأسبوع على العديد من الفقرات والأنشطة المتنوعة.



يُشار إلى أن البرنامج أطلقته وزارة التربية والتعليم العالي بهدف ترسيخ القيم لدى الطلبة إدراكاً منها للدور الذي تؤديه المنظومة القيمية في بناء شخصية الطالب وتحقيق التوازن الاجتماعي والسلوكي لديه، وسيستمر تنفيذ البرنامج طيلة العام الدراسي الحالي حيث سيجري التركيز على تعزيز قيمة واحدة كل أسبوعين، تكون ضمن مجالات القيم الإسلامية والأخلاقية والسلوكية والوطنية والاجتماعية.