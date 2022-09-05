"التنمية" تفتتح العام الدراسي الجديد بمراكز التدريب المهني

غزة - الرأي

افتتحت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، العام الدراسي الجديد في مراكز الرعاية الاجتماعية للتدريب المهني في كافة محافظات قطاع غزة.

وقال وكيل الوزارة غازي حمد خلال افتتاحه للعام الدراسي الجديد، إن مراكز الرعاية الاجتماعية الخمسة تضم 594 طالبا وطالبة في مختلف التخصصات التي تنوعت ما بين نجارة وحدادة وألمونيوم وسباكة وكهربة سيارات وخياطة للبنين والبنات.

ودعا حمد، الطلبة والطالبات للاستفادة من هذه البرامج ومن كافة الخدمات التي تمنحها الوزارة للمراكز، لافتا إلى أن وزارته تعمل جاهدة من أجل حماية ورعاية كافة الفئات المهمشة والفقيرة في قطاع غزة.