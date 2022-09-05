وكيل وزارة العمل يتفقد العمل في مشروع We Start

غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، سير العمل بمشروع We_Start، في حاضنة الأعمال والتكنولوجيا بالجامعة الإسلامية.



وشارك في الزيارة رئيس المجلس الوطني للعمل عن بعد، ومدير عام خدمات التشغيل بوزارة العمل أ. محمد طبيل، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، ومدير دائرة تنمية التشغيل م. احمد النبريص، حيث كان في استقبالهم عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر د. علاء الدين الجماصي، ومدير الحاضنة م. باسل قنديل، وفريق الحاضنة بالجامعة.



واطلع الغصين على سير العمل في مشروع We Start، حيث تجول على قاعات التدريب، واستمع لآراء المتدربين حول المشروع، ومدى الاستفادة منه.



ودعا الغصين الملتحقين بالمشروع إلى الالتزام والاهتمام بكل مراحله، من أجل تحقيق الاستفادة المخطط لها، وللوصول إلى المنافسة بكفاءة عالية في سوق العمل عن بعد.



يشار إلى أن مشروع We Start، يتم بتمويل حكومي، وبإشراف وزارات "العمل، تكنولوجيات المعلومات، المالية"، وبتنفيذ حاضنة الأعمال والتكنولوجيا "BTI" بالجامعة الإسلامية، وشركة فيجن بلس.