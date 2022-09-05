وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة العمل يتفقد العمل في مشروع We Start وكالة الرأي الفلسطينية " المدهون" يعقد الاجتماع الدوري للسادة القضاة ورؤساء المحاكم وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الولادة بمجمع الشفاء تنهي استعدادها لعقد المؤتمر الطبي السابع وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2340) الاثنين5 سبتمبر 2022 وكالة الرأي الفلسطينية إصابة العشرات بحالات اختناق خلال مواجهات في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" تفتتح العام الدراسي الجديد بمراكز التدريب المهني وكالة الرأي الفلسطينية وفاتان و259 إصابة بكورونا بالضفة وغزة خلال أسبوع وكالة الرأي الفلسطينية المعتقلان الشقيقان أحمد وعدال موسى يواصلان الإضراب لليوم الـ29 وكالة الرأي الفلسطينية تحديث واسع يحمل ميزات جديدة لشبكة Odnoklassniki الروسية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يفتتح فعاليات الأسبوع الأول من برنامج "غرس وتعزيز القيم"
أخبار » الأخبار الحكومية

وكيل وزارة العمل يتفقد العمل في مشروع We Start

05 أيلول / سبتمبر 2022 11:08

وكيل وزارة العمل يتفقد العمل في مشروع We Start
وكيل وزارة العمل يتفقد العمل في مشروع We Start

غزة- الرأي

تفقد وكيل  وزارة العمل م. إيهاب الغصين،  سير العمل بمشروع We_Start، في حاضنة الأعمال والتكنولوجيا بالجامعة الإسلامية.


وشارك في الزيارة رئيس المجلس الوطني للعمل عن بعد، ومدير عام خدمات التشغيل بوزارة العمل أ. محمد طبيل، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، ومدير دائرة تنمية التشغيل م. احمد النبريص، حيث كان في استقبالهم عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر د. علاء الدين الجماصي، ومدير الحاضنة م. باسل قنديل، وفريق الحاضنة بالجامعة.


واطلع الغصين على سير العمل في مشروع We Start، حيث تجول على قاعات التدريب، واستمع لآراء المتدربين حول المشروع، ومدى الاستفادة منه.


ودعا الغصين الملتحقين بالمشروع إلى الالتزام والاهتمام بكل مراحله، من أجل تحقيق الاستفادة المخطط لها، وللوصول إلى المنافسة بكفاءة عالية في سوق العمل عن بعد.


يشار إلى أن مشروع We Start، يتم بتمويل حكومي، وبإشراف وزارات "العمل، تكنولوجيات المعلومات، المالية"، وبتنفيذ حاضنة الأعمال والتكنولوجيا "BTI" بالجامعة الإسلامية، وشركة فيجن بلس.

وكيل وزارة العمل يتفقد العمل في مشروع We Start 305128023_2809766252500574_6107143978832427743_n 304947807_2809765525833980_3818587326218704627_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟