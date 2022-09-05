مركز العلمي للحروق ينجح بالتعامل مع طفل تعرض لحروق بنسبة ٤٥%

غزة- الرأي

قال د.حسن الجيش نائب رئيس قسم مركز عدنان العلمي للحروق والتجميل بمجمع الشفاء الطبي، إن الطواقم الطبية بالمركز وبالتعاون مع أطباء بلاحدود فرنسا، تعاملت مع حالة خطيرة لطفل يبلغ من العمر ٤ سنوات تعرض لحروق نارية بنسبة ٤٥.% من الجسم.

وأفادت أن الطفل مكث ٤٢ يوماً في قسم مركز الحروق قضى منها ٢٧ يوما في العناية المركزة بالقسم ، ومن ثم أدخل للقسم وخلال هذه الفترة خضع الى عدة عمليات تنظيف وترقيع بالإضافة إلى العلاجات المكثفة والغيارات المتواصلة من قبل الطواقم الطبية والتمريضية والعلاج الطبيعي والتأهيل النفسي والتغذية العلاجية ،وقد غادر الطفل اليوم المركز وهو في حالة تحسن كبير ويخضع للمتابعة في عيادة الحروق والتجميل بالعيادات الخارجية للمجمع.

وقال جمال العصار مشرف تمريض أقسام الحروق:" إن الطفل خلال فتره علاجه الطويلة في قسم الحروق بالمجمع توجت بالنجاح وتحسنت حالته برغم خطورتها وهذا نتيجة تكامل جهود جميع الكوادر الصحية بالمركز الذين يعملون بروح الفريق الواحد لتقديم افضل خدمة صحية للمواطن الفلسطيني".

من جانبها، عبرت والدة الطفل عن سعادتها بهذه الكلمات " كتب لعيسى ابني عمر جديد بعد أن نجى من موت " شاكره الله تعالى أولا وكل من ساهم في علاج طفلها من الطواقم الطبية والتمريضية المميزة داخل المركز.