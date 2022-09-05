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ديوان المظالم يناقش تطوير منظومة الشكاوى مع وزارتي التنمية والعمل

05 أيلول / سبتمبر 2022 11:32

ديوان المظالم يناقش تطوير منظومة الشكاوى مع التنمية والعمل
ديوان المظالم يناقش تطوير منظومة الشكاوى مع التنمية والعمل

غزة- الرأي

زار مدير دائرة التنسيق والمتابعة في ديوان المظالم مجلس الوزراء ضياء عويص، ومدير دائرة الدراسات والتحليل رندة الصيرفي وزارة التنمية الاجتماعية، ويأتي ذلك في إطار الخطة التطويرية المعتمدة من قبل ديوان المظالم مجلس الوزراء لتشبيك العلاقات وتنسيق الجهود مع دوائر ووحدات الشكاوى في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة والهادفة لمناقشة التقارير الدورية للإنجازات وتطوير الأداء والتعرف على أبرز المعيقات الفنية والإدارية.

حيث كان في الاستقبال إبراهيم أبو سمعان مدير وحدة الشكاوى و إيناس حميد رئيس قسم المتابعة في وزارة التنمية الاجتماعية.

وفي ذات السياق تم زيارة وزارة العمل حيث كان في استقبال فد ديوان المظالم منال الحتة مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام و محمد أبو سمعان رئيس قسم الشكاوى. 

وتم خلال الزيارة مناقشة التقرير الربعي الأول لإنجازات 2022 الخاصة بوحدات/دوائر الشكاوى في الوزارتين، وتم التطرق لبعض الملاحظات الهامة حول ما جاء فيها.

كما تم الاطلاع على أهم المعيقات الفنية الإدارية التي تواجه وحدات/دوائر الشكاوى في الوزارتين ومناقشة سبل التغلب عليها بالتعاون مع ديوان المظالم والجهات ذات العلاقة

وعلى هامش الزيارة تم مناقشة عدد من قضايا المواطنين والاطلاع على جهود دائرة الشكاوى في وزارة الأوقاف ووحدة الشكاوى في ديوان الموظفين.

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