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مكب الفخاري الصحي يستقبل(16) ألف طنٍ خلال أغسطس

05 أيلول / سبتمبر 2022 11:44

مكب الفخاري الصحي يستقبل(16) ألف طنٍ خلال أغسطس
مكب الفخاري الصحي يستقبل(16) ألف طنٍ خلال أغسطس

خان يونس- الرأي


استقبل مكب الفخاري الصحي التابع لمجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظات خان يونس رفح والوسطي نحو (15417) ألف طن من النفايات خلال شهر أغسطس.

حيث تم استقبال هذه النفايات من البلديات أعضاء المجلس في محافظات خان يونس رفح والوسطي وبالإضافة لمعسكرات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، ومقاولين القطاع الخاص.

وأهاب المجلس بالمواطنين بضرورة إخراج النفايات قبل الساعة 7 صباحاُ حتى يتسنى لعمال النظافة ترحيلها في نفس اليوم، وذلك على أهمية تعزيز العمل التشاركي بين البلديات، والمواطن في الحفاظ على النظافة والأملاك العامة للبلديات

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