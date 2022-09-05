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الاقتصاد تصدر إحصائية حركة معابر غزة خلال أغسطس

05 أيلول / سبتمبر 2022 11:48

معبر كرم أبو سالم - صورة أرشيفية
معبر كرم أبو سالم - صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أصدرت الإدارة العامة للتجارة والمعابر بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، إحصائية حركة المعابر لشهر أغسطس الماضي.

وقالت الإدارة، إن اجمالي الحركة التجارية للواردات على المعابر خلال شهر أغسطس بلغت 10062 شاحنة موزعةً ما بين معبر كرم أبو سالم بواقع 6027 شاحنة، ومعبر رفح التجاري بواقع 4035 شاحنة.

وأضافت أن الشاحنات المحملة تنوعت ما مواد غذائية وغير غذائية ومواد انشائية وتجارية ومحروقات ومساعدات.

وأشارت إلى أنه تم دخول 907 شاحنة محروقات من المعابر، و324 شاحنة مساعدات للمؤسسات الدولية العاملة داخل قطاع غزة، بينما تم تصدير 368 شاحنة موزعةً ما بين معبر كرم أبو سالم بواقع 192 شاحنة وصادرات عبر معبر رفح بواقع 176 شاحنة، موضحةً أن الصادرات تنوعت ما بين حديد خردة ونحاس والمنيوم وسمك وأثاث وخضار.

وأفادت بأن طواقمها حررت 161 محضر تحفظ و228 محضر ضبط على المعبرين.

وذكرت أن تم تسجيل 36331 حركة لمواطنين مغادرين و34825 مواطنين عائدين و388 مواطنين مرجعين عبر معبر بيت حانون، فيما بلغت كمية الذهب الواردة إلى قطاع غزة عبر المعبر 197720.4 جرام، وكمية الذهب الصادرة خارج قطاع غزة 8549.9 جرام.

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