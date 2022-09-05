الزراعة تنظم زيارات حقلية على أراضي المزارعين لفحص عينات التربة

غزة- الرأي



نفذت دائرة الخضار بالادارة العامة الارشاد وخدمات المزارعين،عدة زيارات حقلية على اراضي المزارعين، بهدف تجهيز الأرض للزراعة، وترشيد استخدام المبيدات خاصة "معقمات التربة".

يذكر أن متابعة المزارعين في بداية الموسم لها اثر كبير في تحسن الانتاج.

وتضمنت الزيارات اخذ عينات التربة لفحصها في المختبر بالوزارة وتحديد حالة التربة والتأكد من سلامة الاجراءات المتبعة.

ونوه مدير دائرة الخضار والمحاصيل والزهور م. يزن كلاب أن وصول المنتج الى الكمية الجيدة والجودة السوقية يحتاج الى تركيز على ترشيد استخدام الكيماويات الزراعية والالتزام بالاجراءات المحددة في بطاقة البيان على العبوة ومن خلال التوصيات ،حسب نوع المبيد المستخدم مع اخذ اجراءات تضمن الصحة والسلامة العامة في محيط المزرعة .