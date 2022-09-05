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الزراعة تنظم زيارات حقلية على أراضي المزارعين لفحص عينات التربة

05 أيلول / سبتمبر 2022 11:53

الزراعة تنظم زيارات حقلية على اراضي المزارعين لفحص عينات التربة
الزراعة تنظم زيارات حقلية على اراضي المزارعين لفحص عينات التربة

غزة- الرأي


نفذت دائرة الخضار بالادارة العامة الارشاد وخدمات المزارعين،عدة زيارات حقلية على اراضي المزارعين، بهدف تجهيز الأرض للزراعة، وترشيد استخدام المبيدات خاصة "معقمات التربة".

يذكر  أن متابعة المزارعين في بداية الموسم لها اثر كبير في تحسن الانتاج.

 وتضمنت الزيارات اخذ عينات التربة لفحصها في المختبر بالوزارة وتحديد حالة التربة والتأكد من سلامة الاجراءات المتبعة.

ونوه مدير دائرة الخضار والمحاصيل والزهور م. يزن كلاب أن وصول المنتج الى الكمية الجيدة والجودة السوقية يحتاج الى تركيز على ترشيد استخدام الكيماويات الزراعية والالتزام بالاجراءات المحددة في بطاقة البيان على العبوة ومن خلال التوصيات  ،حسب نوع المبيد المستخدم مع اخذ اجراءات تضمن الصحة والسلامة العامة في محيط المزرعة .

الزراعة تنظم زيارات حقلية على اراضي المزارعين لفحص عينات التربة 304899531_565535212036476_6628185322019101625_n 305398011_565535152036482_1179974054073020054_n 304865209_565535098703154_1926112678788507088_n
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