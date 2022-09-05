وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الشقق والطبقات بسلطة الأراضي تعقد اجتماعاً مع بلدية غزة وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يدين جريمة اغتيال الصحفي نضال إغبارية وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية تنهي خلافات مالية بقيمة 12 ألف دولار بغزة ورفح وكالة الرأي الفلسطينية قيادة شرطة رفح تبحث الواقع المروري مع بلدية المدينة وكالة الرأي الفلسطينية وحدة تفتيت الحصى بمجمع الشفاء تجري " 814 " عملية منذ بداية 2022 وكالة الرأي الفلسطينية وكالة الرأي تستقبل وفداً من منتدى الإعلاميين ومؤسسة "حشد" وكالة الرأي الفلسطينية "الجرائم الإلكترونية" في المباحث تُنجز قضايا نصب بقيمة 29 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنظم زيارات حقلية على أراضي المزارعين لفحص عينات التربة وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية تكرم طواقمها العاملة في الميدان خلال العدوان الأخير وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تصدر إحصائية حركة معابر غزة خلال أغسطس
أخبار » الأخبار الحكومية

بعد تلقيها شكاوى من الداخل المحتل

"الجرائم الإلكترونية" في المباحث تُنجز قضايا نصب بقيمة 29 ألف دولار

05 أيلول / سبتمبر 2022 11:59

"الجرائم الإلكترونية" في المباحث تُنجز قضايا نصب بقيمة 29 ألف دولار

غزة- الرأي

أنجزت دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة ثلاث قضايا نصب واحتيال اثنتين منها من الضفة الغربية، وأخرى من قطاع غزة، بعد تلقيها شكاوى تفيد بتعرضهم للابتزاز والنصب والاحتيال، حيث بلغت قيمتها "29" ألف دولار أمريكي.

وأوضحت دائرة "الجرائم الالكترونية" أنها أنجزت شكوى المواطنة "ن. ح" من مدينة الخليل بالضفة الغربية والتي مفادها قيام حساب مجهول بابتزازها بمبلغ "20" ألف شيكل.

وبينت الجرائم الإلكترونية أنه وبالمتابعة الفنية تبين أن الحساب يعود لأحد المواطنين من قطاع غزة، مشيرةً إلى أنه وبعد استدعائه والتحقيق معه أقر بما هو منسوب إليه.

في سياق متصل، أنجزت " دائرة الجرائم الالكترونية" شكوى المواطن "م. ج" من مدينة أم الفحم المحتلة والتي مفادها قيام مجهول بسرقة حساب ألعاب ببجي بقيمة "18" ألف دولار أمريكي، وبعد التعرف على الحساب المشتبه به تم استدعاء صاحبه الذي أقر بما نسب إليه بعد التحقيق معه.

من جانبها أنجزت "دائرة الجرائم الالكترونية" شكوى المواطن "ع. س" والتي مفادها قيام مجهول بالنصب والاحتيال عليه إلكترونياً عليه بمبلغ "4860" دولار، حيث تم التعرف على المشتبه به وبالتحقيق معه أقر بعملية النصب.

ولفتت المباحث العامة إلى أنها أنجزت كافة القضايا وأعادت المبالغ المالية إلى أصحابها، وأحالت ملفات القضايا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟