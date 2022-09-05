"الجرائم الإلكترونية" في المباحث تُنجز قضايا نصب بقيمة 29 ألف دولار

غزة- الرأي

أنجزت دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة ثلاث قضايا نصب واحتيال اثنتين منها من الضفة الغربية، وأخرى من قطاع غزة، بعد تلقيها شكاوى تفيد بتعرضهم للابتزاز والنصب والاحتيال، حيث بلغت قيمتها "29" ألف دولار أمريكي.

وأوضحت دائرة "الجرائم الالكترونية" أنها أنجزت شكوى المواطنة "ن. ح" من مدينة الخليل بالضفة الغربية والتي مفادها قيام حساب مجهول بابتزازها بمبلغ "20" ألف شيكل.

وبينت الجرائم الإلكترونية أنه وبالمتابعة الفنية تبين أن الحساب يعود لأحد المواطنين من قطاع غزة، مشيرةً إلى أنه وبعد استدعائه والتحقيق معه أقر بما هو منسوب إليه.

في سياق متصل، أنجزت " دائرة الجرائم الالكترونية" شكوى المواطن "م. ج" من مدينة أم الفحم المحتلة والتي مفادها قيام مجهول بسرقة حساب ألعاب ببجي بقيمة "18" ألف دولار أمريكي، وبعد التعرف على الحساب المشتبه به تم استدعاء صاحبه الذي أقر بما نسب إليه بعد التحقيق معه.

من جانبها أنجزت "دائرة الجرائم الالكترونية" شكوى المواطن "ع. س" والتي مفادها قيام مجهول بالنصب والاحتيال عليه إلكترونياً عليه بمبلغ "4860" دولار، حيث تم التعرف على المشتبه به وبالتحقيق معه أقر بعملية النصب.

ولفتت المباحث العامة إلى أنها أنجزت كافة القضايا وأعادت المبالغ المالية إلى أصحابها، وأحالت ملفات القضايا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول