وحدة تفتيت الحصى بمجمع الشفاء تجري " 814 " عملية منذ بداية 2022

غزة-الرأي

قال د. سمير الصفدي رئيس وحدة تفتيت الحصى بالمجمع ، إن الطواقم الطبية في الوحدة أجرت " 814 " حالة منذ بداية العام الحالي من بينهم " 22 " طفلاً.

وبين أن الوحدة تخدم المرضى الذين يعانون من حصوات الكلى والحالب دون الحاجة إلى تدخل جراحي أو المبيت بالمجمع.

وأشاد د. الصفدي بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة متمثلة بإدارة المجمع لإنجاح وتطوير عمل الوحدة من أجل تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى ، مقدرا عاليا دور الطواقم الطبية والتمريضية في الوحدة والتي لا تدخر جهدا في تقديم الخدمة .

يذكر أن وحدة تفتيت الحصى من الوحدات المهمة بقسم جراحة المسالك البولية بمجمع الشفاء الطبي ، والتي تم استحداثها مطلع العام 2016 وتحتوي على جهاز تفتيت الحصي ESWL وهو من أحدث الأجهزة الموجودة عالمياً.