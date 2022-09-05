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قيادة شرطة رفح تبحث الواقع المروري مع بلدية المدينة

05 أيلول / سبتمبر 2022 12:05

قيادة شرطة رفح تبحث الواقع المروري مع بلدية المدينة
قيادة شرطة رفح تبحث الواقع المروري مع بلدية المدينة

رفح- الرأي

أكد مدير شرطة محافظة رفح العميد رياض القاضي أن شرطة المحافظة تعمل بالشراكة مع مكونات المجتمع المحلي والمدني في توعية المواطنين وحثهم على السلامة المرورية حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.

وأوضح أن شرطة المرور والنجدة لديها برنامج إرشاد وتوعية مروية لطلبة المدارس، بدأت بتنفيذها مع بدء العام الدراسي الجديد في جميع مدارس المحافظة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، من أجل رفع حالة الوعي لدى الطلبة في السلامة المرورية".

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها شرطة محافظة رفح بالاشتراك مع بلدية رفح بعنوان "من أجل عام دراسي آمن خالٍ من الحوادث", بهدف معالجة الازدحام المروري وقت خروج الطلبة من المدارس، شارك خلالها رئيس البلدية د. أحمد الصوفي، والعميد رياض القاضي مدير شرطة محافظة رفح، بمشاركة لفيف من مدراء دوائر شرطة المحافظة.

من جانبه أكد د. الصوفي على ضرورة ضبط حركة السير، من خلال عدة إجراءات، أبرزها إزالة التعديات لافتاً إلى أن البلدية تدرس إمكانية توفير كراجات لسيارات أصحاب المحلات التجارية، من أجل تخفيف الازدحام.

وأشار رئيس بلدية رفح إلى وجود خطة مرورية متكاملة سيتم البدء بتنفيذها تدريجياً بالتعاون مع الجهات المختصة لتسهيل الحركة المرورية

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