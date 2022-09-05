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لجنة الشقق والطبقات بسلطة الأراضي تعقد اجتماعاً مع بلدية غزة

05 أيلول / سبتمبر 2022 12:17

لجنة الشقق والطبقات بسلطة الأراضي تعقد اجتماعاً مع بلدية غزة
لجنة الشقق والطبقات بسلطة الأراضي تعقد اجتماعاً مع بلدية غزة

 

غزة- الرأي


عقدت لجنة تطويب الشقق والطبقات في سلطة الأراضي ممثلة بمدير دائرة الاستقبال في الادارة العامة للأراضي والعقارات  أكرم الشنا، ومساعديه اجتماعاً مع م. وائل شحادة مدير عام دائرة التخطيط والتنظيم في بلدية غزة لمناقشة وضع وتنظيم معايير تطويب الشقق السكنية وذلك في اطار التسهيلات .

و ناقش المجتمعون التفاصيل والاوراق التي يجب أن تتوافر لدى مالك الشقة والفروقات ما بين اذن البناء الذي يعطى للمالك للشروع بعملية البناء وما بين الرخصة النهائية للمبنى.

كما تم  مناقشة عدد من الملفات العالقة لدى لجنة الشقق والطبقات، وقد اتفق الحضور على عقد ورشة عمل مع بلدية غزة لإعداد دليل اجراءات شامل لتطويب الشقق والطبقات والمحال التجارية.

ويشار الى أن سلطة الأراضي بدأت منذ عدة اشهر في تطويب الشقق الاسكانية ضمن الإسكان التعاوني والشقق والطبقات والمحال التجارية وفقاً لجملة من التسهيلات التي اقرتها لجنة متابعة العمل الحكومي .

 

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