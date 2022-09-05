أوقاف الشمال تُكرم 50 حافظاً لأجزاء من القرآن الكريم بالمحافظة

غزة- الرأي



كرمت مديرية أوقاف الشمال 50 حافظاً لأجزاء من كتاب الله تعالى، خلال حفل نظمته في مسجد بني صالح في المحافظة، بحضور مدير المديرية د. مرسي سلمان ولفيف من قيادة الدعوة والشخصيات الاعتبارية والمحفظين والمشرفين وذوي المحتفى بهم.



بدوره أكد سلمان أن الأوقاف تولي ملف القرآن الكريم اهتماماً كبيراً، لما له من دور في تربية النفوس وتزكيتها، مشيرا إلى أن الأوقاف تبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بالمسيرة القرآنية والاهتمام بزيادة أعداد الحفظة لكتاب الله تعالى تلاوة وتدبرا وحفظا لنكون في طليعة الأمم.



مشيداً بجهود المحفظين والمشرفين في قسم التحفيظ المبذولة في الارتقاء بالمسيرة القرآنية، والمساهمة في تخريج كوكبة جديدة ومشرفة من الحفظة.