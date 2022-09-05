"الخدمات الطبية" تختتم المرحلة الأولى من برنامج مساعدة المساعدين

غزة- الرأي

اختتمت وحدة التنمية البشرية في المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني فعاليات برنامج مساعدة المساعدين للمرحلة الأولي، وذلك ضمن حفل نظمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بفندق المشتل غرب مدينة غزة.

وحضر حفل اختتام البرنامج كل من لواء طبيب محمد رمضان صالح مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية، وعميد طبيب محمد عوض مساعد المدير العام لشؤون التخطيط والموارد البشرية، وعقيد صيدلي علاء الهبيل مدير وحدة التنمية البشرية، وعدد من مساعدي المدير العام ومدراء الإدارات والوحدات في المديرية.

وحضر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أ. إخوان كارلوس مدير برنامج مساعدة المساعدين في قسم الصحة النفسية للجنة الدولية للصليب الأحمر، والأستاذة نداء مرتجي مسؤولة برنامج مساعدة المساعدين، والأستاذ ماوريزيو مدير قسم الصحة النفسية في غزة والأستاذ مارسيلو المدير الاقليمي بجنيف بسويسرا لمنظمة الصليب الأحمر.

وخلال كلمة له، أكد اللواء صالح على أهمية برنامج مساعدة المساعدين في مساعدة الطواقم الطبية العاملة بالمديرية على تخفيف الضغوط النفسية الناتجة عن الأزمات واعتداءات قوات الاحتلال المستمر على قطاع غزة.

وشكر اللواء صالح جهود اللجنة الدولية في دعم المديرية في مختلف المجالات مثمنا أهمية العلاقات الوطيدة التي تربط المديرية باللجنة الدولية للصليب الأحمر

وبدوره ثمن العميد عوض التزام كوادر الخدمات الطبية العسكرية بالبرنامج الذي له الأثر الكبير في تحسين أداء منسبي المديرية، وجوده عملهم