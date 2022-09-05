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"شكاوى معبر كرم أبو سالم" يُنهي خلافين ماليين بقيمة 6500 شيكل

05 أيلول / سبتمبر 2022 12:44

"شكاوى معبر كرم أبو سالم" يُنهي خلافين ماليين بقيمة 6500 شيكل

غزةالرأي

أنهى قسم الشكاوى التابع لقسم الأمن والعمليات بشرطة معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، خلافين ماليين بقيمة 6 ألاف 500 شيكل، على إثر خلافات تجارية بين عدد من التجار والسائقين داخل المعبر التجاري.

وأوضح قسم الشكاوى أنه تمكن من حل الخلاف الأول والقائم بين أحد السائقين وإحدى شركات النقل حول أجرته البالغة 3500 شيكل، وذلك بعد تقريب وجهات النظر وإنهاء الخلاف بينهم.

كما أنهى قسم الشكاوى بالمعبر خلافاً آخر بين أحد التجار وسائق شاحنة بعد تقديم التاجر شكوى حول تعرض ثلاجتين كبيرتي الحجم لأضرار خلال عميلة نقل بضائع، حيث تم إنهاء الخلاف بين الطرفين بعد تعويض المشتكي قيمة الضرر والبالغة 3000 شيكل وإنهاء الشكوى

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