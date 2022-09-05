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أوقاف خان يونس تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى

05 أيلول / سبتمبر 2022 12:46

أوقاف خان يونس تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى
أوقاف خان يونس تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى

خان يونس- الرأي


نظمت مديرية أوقاف خان يونس وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال أمام مقر الصليب الأحمر في المحافظة، بهدف إسناد خطواتهم ومطالبهم العادلة بحقوقهم المشروعة، شارك فيها مدير المديرية د. محمد الغلبان ورئيس قسم الدعوة والإرشاد أ. أيمن النجار وعدد من الأئمة والخطباء ولفيف من الشخصيات والوجهاء ورجال العشائر والإصلاح.


بدوره أكد الغلبان على أهمية الوقفة التي تأتي تزامناً مع عمليات الاقتحامات الهمجية التي تنفذها إدارة السجون بحق أسرانا والإمعان في تعذيبهم، ورفضا للظلم الذي يتعرضون له في ظل الصمت الدولي الرهيب، وعمليات التعتيم الممنهجة على قضيتهم العادلة وحقهم بالحياة خارج قضبان السجون.


وأشار إلى أن الأوقاف سلمت مذكرة إدانة حول الممارسات الصهيونية بحق أسرانا لمدير مكتب الصليب الأحمر بالمحافظة، مطالبين بإيصال رسالة الأوقاف للجهات المعنية، وإبراز قضيتهم العادلة ومطالبة أحرار العالم في تحمل مسؤوليتهم تجاه ملف الأسرى.

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