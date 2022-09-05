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الصحة تعقد الامتحانات التمهيدية لمقيمي بورد طب الطوارئ

05 أيلول / سبتمبر 2022 12:54

الصحة تعقد الامتحانات التمهيدية لمقيمي بورد طب الطوارئ
الصحة تعقد الامتحانات التمهيدية لمقيمي بورد طب الطوارئ

 

غزة- الرأي

عقد طب الطوارئ بوزارة الصحة  الامتحان الاكلينيكي  الترفيعي للمقيمين ببورد طب الطوارىء في مجمع الشفاء الطبي.

وأفاد مدير برنامج التدريب لطب الطوارئ د. محمد العطار عن عقد امتحان الاوسكي لمقيمي البورد الفلسطيني للسنوات التدريبية R1/R2/R3/R4/.

وأوضح أن الامتحان الذي تم عقده بمجمع الشفاء  ، تم تنظيمه بطريقة هادفة وعلى أسس علمية حديثة تضمن انسيابية عقده في أجواء ايجابية للوصول للأهداف المرجوة منه.

وأضاف :" قمنا بتقييم 32 طبيب وطبيبة مقيمين ببرنامج بورد طب الطوارىء بالشراكة مع نخبة متميزة من استشاريي الطوارىء بمجمع الشفاء حيث تم تقييم كل طبيب مقيم   عبر اجتيازه لثلاث محطات متتالية.

وثمن د.العطار جهود الاستشاريين ورؤساء أقسام الطوارىء الذين لبوا الدعوة للمشاركة الفاعلة في هذا الامتحان، والإدارة العامة لتنمية القوى البشرية و مجمع الشفاء الطبي الذين ذللوا الصعاب لانجاح هذا الامتحان وتوفير الأجواء المناسبة والايجابية .

و شارك في اللجنة التي عقدت في مجمع الشفاء عدد من  الاستشاريين ضم كلا من د. حاتم الحسيني و د. اياس الوحيدي ود .منير الشخريت ود .عبد الله حمدان ود .هاني الهيثم ود. معتز حرارة و د .جمال الحرازين.

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