"العمل" تنفذ جولة تفتيشية لمحطة تحلية مياه شمال القطاع

غزة- الرأي



نفذ قسم التفتيش وحماية العمل بمديرية عمل محافظة الشمال أمس الأحد، زيارةَ تفتيشية على محطة تحلية مياه.



وتهدف الزيارة، للتأكد من استيفاء المحطة لشروط السلامة والصحة المهنية وتوجيه أصحاب العمل لخلق بيئة عمل لائقة للمنشآت والعاملين بها.