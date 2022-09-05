وكالة الرأي الفلسطينية وقفة احتجاجية لمتضرري عدوان 2014 أمام مقر "الأونروا" بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "الخدمات الطبية " تُقدّم أكثر من 70 ألف خدمة خلال أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدد بإغلاق مدرسة دير نظام الثانوية في رام الله وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال هدم 36 منزلاً في أريحا والأغوار منذ مطلع العام الجاري وكالة الرأي الفلسطينية " الشؤون العامة بالداخلية" تُنجز أكثر من 6 آلاف معاملة خلال أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: لجنة التواصل المجتمعي تنهي شكوى المريض السويركي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش تطوير السياسات الوطنية لمرض الالتهاب الكبدي الوبائي وكالة الرأي الفلسطينية "علاقات العمل" تشارك بتدريب حول الحقوق العمالية والقضاء العمالي وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تنفذ جولة تفتيشية لمحطة تحلية مياه شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تعقد الامتحانات التمهيدية لمقيمي بورد طب الطوارئ
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة: لجنة التواصل المجتمعي تنهي شكوى المريض السويركي

05 أيلول / سبتمبر 2022 01:26

الصحة: لجنة التواصل المجتمعي تنهي شكوى المريض السويركي
الصحة: لجنة التواصل المجتمعي تنهي شكوى المريض السويركي

غزة- الرأي

أنهت لجنة التواصل المجتمعي شكوى المريض بلال السويركي ، والتي تقدم بها بعد اعتذاره عن الفيديو المسيء والذي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي .

و كان في استقبال وفد العائلة د. منير البرش رئيس لجنة التواصل المجتمعي ، ومدير وحدة العلاقات العامة والإعلام د.اشرف القدرة ، وا. لؤي عصفور مدير وحدة شئون مجلس الوزراء.

وقال د.البرش، إن وزارة الصحة تحرص بشكل متواصل على متابعة شكاوى وملاحظات المواطنين المترددين على المرافق الصحية ، والعمل بشكل تام لمعالجتها وانهائها بالشكل المناسب ، مشيرا الى أن قنوات التواصل مع الوزارة متاحة من خلال وحدة الشكاوى والرقم المجاني ١٠٣ .


الى ذلك أعرب وفد عائلة السويركي عن اعتذارهم لما صدر من إساءة للكادر الطبي ، وان الثقة بما تقدمه الوزارة من رعاية طبية كبيرة ومقدرة ، مثمنين تواصل الوزارة للوقوف على حيثيات المشكلة والمساعدة في تقديم مايلزم لحالة ابن العائلة .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟