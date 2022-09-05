الصحة: لجنة التواصل المجتمعي تنهي شكوى المريض السويركي

غزة- الرأي

أنهت لجنة التواصل المجتمعي شكوى المريض بلال السويركي ، والتي تقدم بها بعد اعتذاره عن الفيديو المسيء والذي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي .

و كان في استقبال وفد العائلة د. منير البرش رئيس لجنة التواصل المجتمعي ، ومدير وحدة العلاقات العامة والإعلام د.اشرف القدرة ، وا. لؤي عصفور مدير وحدة شئون مجلس الوزراء.

وقال د.البرش، إن وزارة الصحة تحرص بشكل متواصل على متابعة شكاوى وملاحظات المواطنين المترددين على المرافق الصحية ، والعمل بشكل تام لمعالجتها وانهائها بالشكل المناسب ، مشيرا الى أن قنوات التواصل مع الوزارة متاحة من خلال وحدة الشكاوى والرقم المجاني ١٠٣ .



الى ذلك أعرب وفد عائلة السويركي عن اعتذارهم لما صدر من إساءة للكادر الطبي ، وان الثقة بما تقدمه الوزارة من رعاية طبية كبيرة ومقدرة ، مثمنين تواصل الوزارة للوقوف على حيثيات المشكلة والمساعدة في تقديم مايلزم لحالة ابن العائلة .